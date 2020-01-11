شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المتظاهرون بإيران يطالبون بإسقاط النظام والشرطة ترد بالغاز والرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد المتظاهرون فى إيران مجموعة شعارات جميعها يطالب باسقاط النظام الإيرانى، على خلفية قضية الطائرة الاوكرانية التى تم استهدافها بعد إقلاعها من مطار طهران. منها "ارحل ارحل" و "ارحل يا خامنئى" و " يسقط الدكتاتور خامنئى" و " يسقط الحرس الثورى"، فيما ردت الشرطة الإيرانية بإطلاق الرصاص المطاطى لمحاولة تفرقة المتظاهرين، وكذلك قنابل الغاز.

وأصدرت إيران بيانا، السبت، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغط الخارجى على طهران، لكن تعازى المسؤولين لأسر الضحايا لم تكن كافية فى نظر بعض الإيرانيين.

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وظلت إيران أياما تنفى الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة الذى وقع الأربعاء الماضى، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصا.

وتساءل كثير من الإيرانيين عن السبب فى أن السلطات لم تغلق مطار طهران والمجال الجوى للبلاد وقت أن كانت فى حالة تأهب لصد انتقام محتمل بعد الضربات الصاروخية.

وطالب بعض الإيرانيين باستقالة المسؤولين ورفضوا اعتذارهم. وكتب أحدهم على تويتر: “أنتم انتقمتم من الإيرانيين”. وجاء ذلك ردا على قول روحانى على تويتر: “تأسف الجمهورية الإيرانية بشدة لهذا الخطأ الكارثي”.