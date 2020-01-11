شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بكورنيش الوراق وغلق جزئى للشارع 8 ساعات للإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لشارع كورنيش النيل من الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم الموافق 11/1/2020 وتنتهى فى الساعة 6 صباحاً غدا الاحد الموافق 12/1/2020 وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كسر بماسورة خط مياه قطر 600 الرئيسى.

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الإصلاح وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع كورنيش النيل كمحور مرورى.

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ووجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال، وأكدت محافظة الجيزة أن الغلق لن يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية.

وكانت المحافظة الجيزة أغلقت شارع كورنيش النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق ( أمام مستشفى حميات إمبابة ) لمدة 8 ساعات مساء أمس الجمعة حتى السادسة من صباح اليوم السبت، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم.

يذكر أن المحافظة أغلقت شارع الهرم جزئياً أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الإتجاهين لمدة 3 أيام بدأت منذ أمس الجمعة وتستمر حتى غد الأحد على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " حيث تنفيذ أعمال نقل مرافق ( غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع.