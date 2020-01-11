اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها: نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فعاليات المناورة " قادر 2020"، والتى تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة و حاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوى، وغيرها من أسلحة الجيش المختلفة.







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