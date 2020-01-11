شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تضبط قضايا رشوة واختلاس بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 56 متهما، وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى، عبارة عن 6 فرد محلى – 9 طلقات نارية، فضلا عن ضبط 13 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 450 جراما لنبات البانجـو المخـدر- 450 جرام لمخدر الحشيـش – 155 جـرام لمخـدر الهيرويـن) وتنفيذ (3770) حكم قضائى متنوع وضبط (519) قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الامنية الأسلحة غير المرخصة ونجحت في ضبط (333) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (20 بندقية آلية – 60 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 35 طبنجة– 218 فرد محلى الصنع – 1429 طلقة مختلفة الأعيرة– 1354 قطعة سلاح أبيض).

ولاحقت الشرطة الهاربين من الأحكام ونجحت في تنفيذ (344491) حكم قضائى وذلك على(1116) حكم جناية و(125224) حكم حبس و (169840) غرامة و (48311) مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (13) تشكيل عصابى، ضموا (43) متهماً، إرتكبوا (47) حادث سرقة، فضلا عن ضبط (115) قضية أحداث وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (51) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (77) متهماً.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (259750) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (42480 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 472 قيادة تحت تأثير مخدر، 5512 موقف عشوائى.

ونجح قطاع الأمن الإقتصاد كي في ضبط العديد من القضايل، حيث شنت شرطة التموين حملات نجحت في ضبط (7278 قضية تموينية متنوعة ، بينها ضبط (60) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5077 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (685395) جنيه، وضبط (17) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (127665 لتر)، وضبط (7201) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (986,135 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "368" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "250,803" طن، وكذا ضبط (108) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "45,105" طن).

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وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (60766) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (45350410) جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (942) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (199) قضية ضرائب عامة، كشف (108) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (4) قضايا فى مجال الجمارك، (1) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (357) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (192) حكم قضائى، (69) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "إتجار فى النقد الأجنبى- توظيف الأموال"، (6) قضايا فى مجالات جرائم "الإختلاس والإضرار بالمال العام- طلب رشوة إستغلال نفوذ- الكسب غير المشروع".. بقيمة بلغت (2811634810 جنيه مصرى – 2949858 عملات أجنبية مختلفة).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (615) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - اتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهما.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (182) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية (290) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) وكذا ضبط (560) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(296) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و(184) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(78) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1107) لنش وباخرة سياحية.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (698) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (754) متهم وبحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (70,491 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (1165,42 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (597 جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (6,466 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (11,681 كيلو جرام)و (144717) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتمكن أمن الموانئ خلال أسبوع من ضبط (39) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و (143) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3080) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – تهريب الآثار والإتجار بها – قضايا ومخالفات شركات سياحية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.