شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. جيش مصر يعلن لأول مرة عن أسلحته الجديدة فى "قادر 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فعاليات المناورة " قادر 2020"، والتى تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة و حاملات المروحيات ، وأصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. وعبر الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن خالص تعازيه للأمة العربية والشعب العمانى الشقيق فى وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

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جيش مصر يعلن لأول مرة عّن أسلحته الجديدة فى " قادر 2020"

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فعاليات المناورة " قادر 2020"، والتى تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة و حاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوى، وغيرها من أسلحة الجيش المختلفة. وتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) ، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .

السيسى يعلن حالة الحداد بالبلاد 3 أيام بعد رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. وعبر الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن خالص تعازيه للأمة العربية والشعب العمانى الشقيق فى وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد. وأكد الرئيس السيسى، أن الراحل كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية فى شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، داعياً الله أن فسيح جناته وأن يلهم اسرته الصبر والسلوان. ومن ناحيتها، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

الأهلي يكتفى بالتعادل أمام بلاتينيوم ويتصدر المجموعة مؤقتا بدورى الأبطال

تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.

قرار يجيز لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى. وجاء فى القرار: "هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين وهو أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى بعد التحقق من تقرير الكشف الطبى المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة، وأن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك".

افتتاح باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو 25 إبريل

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان، وبدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو. واستقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقى محطات المرحلة "هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلى منصور التبادلية التى تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط" واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة وانهاء اختبار ات انظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب فى 25 إبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائى السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان.

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 2 آخرين فى انفجار قنبلة بأفغانستان

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن جنديين أمريكيين قتلا بينما أصيب اثنين آخرين في انفجار قنبلة فى أفغانستان.وكانت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أعلنت اليوم، أن عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمريكية في أحد أقاليم البلاد.وذكرت البعثة - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم ، السبت ، أنه جاري تقييم الحادث وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات لدى توافرها. ونقلت القناة عن مصادر أن الانفجار وقع في إقليم قندهار جنوبي البلاد. من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

بكاء محمد منير أثناء تشييع جثمان ابن عمه محمود ابا يزيد

انهار الكينج محمد منير أمام مسجد الحصرى أثناء تشييع جثمان ابن عمه وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، وبكى بكاء شديدا أثناء وداع رفيق عمره وابن عمه ومديرأعماله، طوال رحلته الفنية . يشار إلى أن الكينج شيع جثمان ابن عمه من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامي محمود سعد، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

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طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية دون مشكلات

أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان اللغة العربية (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين. وتضمن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى 35 سؤالًا بينها 27 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، و8 أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

أصالة تتألق بفستان وردي في أول ظهور لها بعد الانفصال

تألقت النجمة اصالة نصري، خلال حفلها الخيري التي أحيته في الساعات الأولي من صباح اليوم، والذي تذهب ايراداته لصالح مريضات السرطان، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي، ويعد هذا الحفل هو الظهور الأول لها بعد إعلان انفصالها عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام ١٣ عاما. وحققت المطربة السورية أصالة نصرى من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" عبر قناتها على يوتيوب، مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، وذلك بعدما طرحت البرومو التشويقى للكليب الجديد يوم 30 ديسمبر الماضى، وتم تصوير الأغنية فى القاهرة وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

الخارجية: اجتماع واشنطن للتوصل لاتفاق عادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

توجّه وزير الخارجية سامح شكرى إلى واشنطن للمشاركة فى الاجتماع الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكرى بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ولاية تكساس الأمريكية تعلن رفض استقبال لاجئين عام 2020

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية عدم استقبال لاجئين فى عام 2020 كأول ولاية أمريكية تعلن عدم استقبال اللاجئين عام 2020. وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي. وقال حاكم الولاية الجمهوري جريج أبوت في رسالة إلى وزارة الخارجية إن الولاية الواقعة جنوبا يجب أن تركز مصادر تمويلها "على المتواجدين هنا أصلاً ومنهم اللاجئون والمهاجرون والمشردون في الواقع، جميع سكان تكساس". وأوضح أبوت أنه يتعين على تكساس التي تستقبل حوالى 10% من اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم في الولايات المتحدة منذ 2010، أن تواجه أيضاً "مشكلة هجرة غير متجانسة" مع وصول عشرات آلاف المهاجرين الذين عبروا في 2018 بشكل غير قانوني الحدود مع المكسيك لطلب اللجوء.

"لو بوان" تبرز تعافى السياحة بمصر

تحت عنوان "السياحة: مصر تظهر طموحاتها"، سلطت صحيفة "لو بوان" الفرنسية الضوء على انتعاش قطاع السياحة فى مصر، ونقلت عن سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، توقعاته بأن يزور أرض الفراعنة 15 مليون سائح في عام 2020 ، وهو رقم يزيد بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق .

الحرس الثورى يعلن مسؤوليته الكاملة عن حادثة الطائرة الأوكرانية

أعلن الحرس الثوري الإيرانى، مسؤوليته الكاملة عن حادثة الطائرة الاوكرانية المكنوبة، مقدما الاعتذار عنه، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية. وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد أعلن فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

هيثم بن طارق آل سعيد يؤدى اليمين القانونية سلطانا لعمان

قالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة. أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، ليبرز موضوع من هو الخليفة المحتمل بضوء عدم تسميه السلطان الراحل لخليفة أو وجود وريث. ودعا مجلس الدفاع في السلطنة العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

إحالة مدير الشئون القانونية بالسكة الحديد للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة، "طارق. ك" مدير الشؤون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التعويضات بالسكك الحديد"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم بصفته موظف عموم مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألف خفض إلى ثمانية وعشرين ألف أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.