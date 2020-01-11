شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة: تصريحات إيمان نعمان جمعة تجاوز وسيتم التعامل معه وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تعليقًا على ما جاء على لسان الدكتورة إيمان نعمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، بشأن حالة علياء خالد محمد حلمى المعيدة بالكلية، تؤكد الكلية أن ما اتخذ بشأنها جاء تنفيذًا لحكم قضائى فى الدعوى رقم 1205 لسنة 66 ق فى 30 أبريل 2019، وحسبما ورد بمنطوق الحكم (بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية بطريق التكليف بوظيفة معيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة واعتبارًا من 7 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار)، ونفاذًا لهذا الحكم وما ورد من الإدارة العامة للقضايا بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة بتصديق رئيس الجامعة على تنفيذ الحكم احترامًا لأحكام القضاء، صدر قرار عميد كلية الإعلام رقم 162 بتاريخ 28 يوليو 2019 بتنفيذ الحكم حسب منطوقه.

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وأكدت كلية الإعلام، أن إجراءاتها تمت تنفيذًا لحكم قضائى ملزمة بتنفيذه، إلا أنها ترى أن ما تداولته الدكتورة إيمان جمعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، جاء خارجًا عن كل التقاليد والأعراف الجامعية ناهيك عن قانون تنظيم الجامعات ولوائحه التنفيذية، كما ترفض الكلية بشكل صريح وواضح الأسلوب الذى استخدمته الدكتورة إيمان جمعة، والمفردات التى ضمنتها ما كتبته، والوسيلة التى لجأت إليها (الفيسبوك)، لما يمثله من تجاوز للقنوات الشرعية والقانونية، التى يفترض التعامل من خلالها مع الجامعة، دون إخلال بالقوانين واللوائح المنظمة.

وتابعت الكلية أن ما جاء على لسان الدكتورة إيمان جمعة بشأن هذا الموضوع لا يمكن قبوله من حيث الشكل، ولا من حيث الموضوع، حيث يمثل خروجًا وتجاوزًا للقواعد والأعراف الجامعية المحترمة، والتقاليد الراسخة التى تلتزم بها جامعة القاهرة وإدارتها، وهو ما يضع من يتجاوزها موضع المساءلة، وفق لوائح الجامعة وقواعدها.