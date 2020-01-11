الخليج 365: إيران تتكبد مليارات الدولارات تعويضا لضحايا الطائرة الأوكرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: غضب دولى بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. طهران تتكبد مليارات الدولارات تعويضاً للضحايا.. قائد بالحرس الثورى يعلن تحمله كامل المسؤولية.. وروحانى: إيران ستواصل التحقيق ومحاسبة المسؤولين واقرأ أيضا..

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