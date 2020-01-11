شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مركز أبحاث كلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، مركز أبحاث كلية الطب ،حيث تفقدا المركز وحجراته والتجهيزات الجديدة .

وقالت جامعة عين شمس، أن المركز يرتبط ارتباط وثيق بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد، وله عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.

كما شهدا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، افتتاح معمل المحاكاة بطب عين شمس، حيث تفقد حجرات المعمل والوقوف على تجهيزاته، ويشكل مجلس إدارة مركز طب أبحاث عين شمس، من عدة علماء مصريين واجانب منهم: البروفيسور احمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.

وشهد الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالي، مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد، مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلي عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبير دولي منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.

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