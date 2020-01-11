شاهد.. إزاى تنتج زبدة فلاحى من اللبن الجاموسى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طريقة عمل الزبدة الفلاحى من اللبن الجاموسى" ربما يكون العنوان غريبا ولكن الزبدة من أول المنتجات التى أنتجتها مطابخنا العربية، وطريقة عملها بسيطة جداً وغير مكلفة، وربما تكون طريقة لتوفير الكثير من النقود المهدرة من ميزانية البيت على شراء الزبد والمنتجات الحيوانية، التى لا يخلو منها إفطارنا وغداؤنا وعشاؤنا. Advertisements وأكدت أم أحمد، أنها تبدأ صناعة الزبدة بعد حلب الجاموسة ووضع اللبن فى إناء ويترك فى مكان دافئ، ثم يوضع فى الخضة، وليس لها موعد فى صناعتها، فمواعيد الخض فى آخر اليوم، وتعرف الزبدة الفلاحى الممتازة من إنتاجها المورتة بعد التسوية على النار، وتبدأ أسعارها من 90 جنيها إلى 120 جنيها، وتزيد أسعارها بداية من شهر يناير لمدة 3 شهور.

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