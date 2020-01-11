شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات السلطان.. صورة نادرة لزيارة قابوس بن سعيد للقاهرة آواخر السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان السابق، عن عالمنا، مساء الجمعة، الأمر الذى أفجع الشعب العمانى والأمة العربية على السلطان الراحل، وبينما نعى رؤساء وملوك الوطن العربى والعالم السلطان قابوس بن سعيد، ونكست الأعلام فى العديد من الدول العربية حدادًا على روحه، تفاعلت أيضًا الشعوب عبر منصات التواصل الاجتماعى للتعبير عن حزنهم لرحيل السلطان قابوس.

الدور الحكيم والاتزان السياسى الذى مارسه السلطان قابوس فى المنطقة كوسيط قوى فى الأزمات الكبرى، كان له دلالته فى تأثر كثير من البلدان بنبأ وفاته، الأمر الذى انعكس على الحكام والشعوب فى تعبيرهم عن حبهم وافتقادهم لسلطان عمان الراحل، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو النادرة للجولات الخارجية التى أجراها السلطان قابوس بن سعيد، خلال حياته، لاستعادة تلك الذكريات التى تخلد ذكراه.



السلطان قابوس بن سعيد خلال زيارته للقاهرة أواخر السبعينيات

من بين الصور التى نشرها المدونون عبر منصات السوشيال ميديا، صورة السلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارته للقاهرة فى أواخر السبعينيات، حيث كان فى استقباله الرئيس – آنذاك – محمد أنور السادات، ويظهر السلطان قابوس خلال مراسم الاستقبال فى المطار وهو يتسلم باقة ورد من طفلة.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وجه بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذى وافته المنية اليوم، وفقا لما أعلنه السفير بسام راضى.

وكانت رئاسة الجمهورية، أصدرت بيانا، اليوم السبت، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

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وإلى نص البيان: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وأضاف البيان: ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور، واختتم البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العمانى الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت أيضًا تأجيل امتحانات مدارس المسار المصرى فى سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التى تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، حيث تقام امتحانات مدارس المسار المصرى بـ"مسقط" و"صلالة" فى سلطنة عُمان، فى الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020، وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بخالص التعازى فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان

حكم السلطان قابوس قبل 50 عامًا، تولى السلطان قابوس بن سعيد، حُكم سلطنة عُمان، تلك الدولة التى تقع فى غرب آسيا وتُشكل المرتبة الثالثة من حيث المساحة فى شبه الجزيرة فيما يُعد سلطانها، قابوس، من أكثر الحُكام العرب الذين أطالوا فى حُكم بلادهم.