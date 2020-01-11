شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال الفترة المقبلة على ترشيح، مديرا جديدا للجهاز التنفيذى للهيئة خلفا للمستشار علاء فؤاد الذى تم تعيينه وزيرا لشئون مجلس النواب فى التعديل الوزارى الأخير.

واختصاصات مدير الجهاز التنفيذى للهيئة نص عليها قانونها ، وحدده فى 10 نقاط، حيث نصت المادة 17 من القانون على اختصاصاته ، ويتولى المدير التنفيذى رئاسة الجهاز ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز، وعلى الأخص ما يأتي:

1 - تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.

2 - مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التي تعرض على المجلس والإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته.

3 - تنفيذ قرارات وسياسات المجلس، ورفع تقارير دورية في شأنها للمجلس.

4 - إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها

5 - إعداد برنامج تنفيذي لقرارات المجلس وفقاً لبرنامج عمل الهيئة في فترات الاستفتاءات والانتخابات وعرضه على المجلس لاعتماده.

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6 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات منتظمة لها وتقارير دورية بشأنها

7 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ونظم الموارد البشرية لها وعرضها على المجلس.

8 - إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة.

9 - رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات في سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها

10 - مباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته، وفى حالة غياب المدير التنفيذي يحل محله أحد نوابه في مباشرة اختصاصاته ويحدد المجلس هذا النائب.

ونصت المادة 15 من القانون على تشكيل الجهاز ، حيث يشكل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددا كافيا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.