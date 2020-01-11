"القصير": السيسي وجه بدعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في ضرورة العمل على دعم الفلاح، وتحقيق التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم السبت مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات؛ لبحث المشكلات التي تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

شدد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به مديريات الزراعة بكافة المحافظات، باعتبارها الذراع التنفيذي لسياسات الوزارة، والتي تنفذ الرؤى والخطط والسياسات والاستراتيجيات على أرض الواقع، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك ترابط وتناغم وتواصل مستمر وفعال بين مديريات الزراعة وقطاع الوزارة، فضلا عن التنسيق مع مديريات الإصلاح الزراعي ومديريات الطب البيطري، وذلك للعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارع في أسرع وقت.

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ووجه القصير بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين في الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فورا على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الإرشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح أن هناك دورا حقيقيا للجمعية الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك في المهد قبل تفاقمها.