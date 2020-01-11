​"الهجرة" تكشف تفاصيل تدشين مدينة طبية للأطباء المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود مبادرة "تواصل" بقيادة الدكتور عادل وجدي عويس، زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية ومدير المشروع، مؤكدة استمرار دعم وزارة الهجرة لجهود أطباء المبادرة في إطار جهود الوزارة الدولة لربط خبراء وعلماء مصر حول العالم بوطنهم الأم.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إنها استقبلت اتصالات من عدد كبير من الأطباء المصريين المقيمين بالخارج، للمشاركة في المشروع الذي يهدف إلى إقامة مدينة طبية عالمية على أرض مصر، ومن بين هؤلاء الأطباء الجراح الكبير الدكتور كمال إبراهيم أحد أشهر جراحي العالم للعمود الفقري والمقيم بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى تنظيم زيارة لأعضاء مبادرة "تواصل" من الأطباء المصريين في الخارج، إلى العاصمة الإدارية لوضع التصور المبدئي لمشروع المدينة الطبية العالمية، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب التعريف بمميزات الاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعم جهود العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في تخصصات مختلفة لنقل خبراتهم والالتقاء بالمسئولين لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.

كما ثمنت وزيرة الهجرة على الدور الوطني لأطباء مصر بالخارج الذين يتسابقون لتقديم خبراتهم وإبداء رغبتهم في إنشاء مشروعات طبية بالوطن، مشيرة إلى قيام الوزارة بدورها المنوط به تسهيل قيام تلك المشروعات وربط العقول المهاجرة بوطنهم، حيث أسفرت تلك الجهود عن تعاقد الدكتور ناصر فؤاد- مدير أحد أكبر مستشفيات أمراض الدماغ بإنجلترا وممثل ملكة بريطانيا في مقاطعة شيشاير البريطانية، لشراء ٧٢ فدانا بمدينة الشروق بهدف إنشاء جامعة دولية للعلوم الطبية تضم كلية طب بشري وكلية للتمريض وكلية طب الأسنان وأكاديمية للبحث العلمي وتطوير المنشآت الطبية ومستشفي تعليمي دولي ٣٠٠ سرير وقرية للمسنين، بالإضافة إلى مركز تجاري وترفيهي للأسواق العالمية بتكلفة تقديرية للمشروع 4 مليار جنيه مصري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، إذ أكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، مشيداً بمهارة وكفاءة الطبيب المصري التي ساهمت في عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم.

وفي الإطار ذاته، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، اللواء الدكتور عصام القاضي مقرر عام مؤتمر السياحة الصحية بحضور الدكتور عمرو سليمان، لبحث مشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر "بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية "، والذي من المقرر أن يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مارس القادم 2020 بالقاهرة بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين من مصر والعالم برئاسة كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس المؤتمر، واللواء عصام القاضي مقرر المؤتمر، والدكتور عمرو سليمان رئيس لجنة الإعلام وبالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية.

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وخلال اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على دور وزارة الهجرة وسعيها الدائم من أجل التواصل مع أطباء مصر في الخارج بهدف إدماجهم في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن وبالتالي إشراكهم المشروعات الطبية والصحية القومية الكبرى، والتي انطلقت كمحور أساسي في استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تمتلك ثروة بشرية من خبرائنا بالخارج في مجال الخدمات الطبية والخبرات العلمية المتميزة، علاوة على أفضل الأطباء في كافة التخصصات حيث يأتي إليهم مرضى من جميع أنحاء العالم للعلاج، ويتطوعون دوما للمشاركة في زيارات طبية من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور عصام القاضي بمشاركة وفد الأطباء المصريين بالخارج في المؤتمر وفي المشروعات القومية الطبية التي تدشنها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه التقى بالدكتور ناصر فؤاد ثم بمجموعة أطباء مبادرة "تواصل" في اجتماعين نظمتهما وزارة الهجرة لبحث الاستفادة من خبراتهم في المؤتمر بما يشمل الإعلان عن خطة مصر لجعلها وجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.

وأكد القاضي حرص مصر الشديد على مد جسور التواصل والثقة مع الخبراء المصريين بالخارج في مختلف المجالات، ومن بينها الأطباء للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الكبيرة ودمجهم في المشروعات القومية التي تسعى مصر لتنفيذها في المرحلة الحالية.

‏‎ومن جانبهم، أكد الأطباء المصريون بالخارج على رغبتهم للمشاركة والمساهمة في تلك المشروعات والخطط القومية التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية التي تقدمها مصر، كذلك مساهمتهم في جعل مصر وجهة للسياحة الصحية.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم التصريحات بالإعلان عن تنظيم زيارة لأعضاء مبادرة "تواصل" من الأطباء المصريين في الخارج، إلى العاصمة الإدارية؛ لبحث إنشاء المدينة الطبية العالمية، حيث أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب التعريف بمميزات الاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعم جهود العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في تخصصات مختلفة لنقل خبراتهم والالتقاء بالمسئولين لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.