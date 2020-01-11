"حقق نهضة عمان".. رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نعى رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبدالهادي القصبي، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من اليوم السبت.

وقال القصبي في بيان له، إن السلطان قابوس تميز بحكمته في إدارة شئون البلاد، وفي علاقاته الخارجية، التي كانت تؤسس لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ودفعت بنهوض السلطنة في شتى المجالات.

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وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لسلطنة عمان اليوم خلفاً للسلطان الراحل.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في كلمة له خلال مراسم تنصيبه: "سنسير على نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي في مختلف المجالات وحل الخلافات بالطرق السلمية".

وأضاف: "ستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين.. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي مضيناها مع مختلف الدول والمنظمات".​