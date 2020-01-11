السيسي يوجّه وزيرة التضامن بإنشاء قواعد بيانات دقيقة لتطوير الأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس، بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة، كأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي، في إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذي سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي، كما وجّه في هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.

وفيما يتعلق بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية؛ وجه الرئيس بإيلاء أهمية خاصة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.​