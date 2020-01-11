الداخلية تضبط 333 قطعة سلاح و13 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -خلال أسبوع- من ضبط 333 قطعة سلاح ناري، و13 تشكيلا عصابيا، وتنفيذ 344491 ألف حكم قضائي متنوع.

كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، شن حملات لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهودها عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، و"السحر والجمال" في الشرقية.

ضُبط خلال تلك الحملات 56 متهم وبحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، 13 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 3770 حكم قضائي متنوع، ضبط 519 قضية متنوعة أخرى.

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كما تمكنت الحملات -التي أطلقت على مستوى الجمهورية- من ضبط 333 قطعة سلاح ناري، كما تم تنفيذ 344491 حكم قضائي، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 13 تشكيل عصابي، ضموا (43) متهماً، ارتكبوا (47) حادث سرقة، 115 قضية أحداث، إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، كشف غموض (51) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (77) متهماً.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (259750) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (42480 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 472 قيادة تحت تأثير مخدر، 5512 موقف عشوائي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.