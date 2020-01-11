مصر | نشرة حوادث "الخليج 365"": "الجنايات" تتنحى عن محاكمة 10 شرطيين.. وطعن سيدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365"": "الجنايات" تتنحى عن محاكمة 10 شرطيين.. وطعن سيدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة وأروقة المحاكم شهدت أحداث هامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

من "الوراق" لـ"إمبابة".. إحباط ترويج 3 آلاف قرص مخدر وكيلو هيروين

أسقط رجال مباحث الجيزة، 3 تجار مخدرات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهم على 755 جراما لمخدر الهيروين و3100 قرص مخدر بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، وللتفاصيل اضغط هنا

أمن الجيزة يتدخل لإنقاذ مصابة بـ"داء الفيل"

ساعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، مُسنا، على حمل زوجته بعد سقوطها من أعلى السرير، وعدم تمكنه من حملها؛ لمعاناتها من داء الفيل، وللتفاصيل اضغط هنا

الاثنين.. محاكمة 14 متهما في "حادث محطة مصر"

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك لجلسة الاثنين القادم الموافق 13 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع، وللتفاصيل اضغط هنا

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"الجنايات" تتنحى عن محاكمة 10 شرطيين متهمين بقتل مواطن

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار جمال حسن، عن نظر محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين متهمين بقضية قتل مجدي مكين، لاستشعارها الحرج، وللتفاصيل اضغط هنا

تطورات جديدة في واقعة طعن سيدة بالوراق

أفاد مصدر بالنيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة طعن شاب في عقده ما بين الثالث والرابع لسيدة ومحاولة ذبحها بمنطقة الوراق، وللتفاصيل اضغط هنا

إحالة دعوى وقف التصريح لـ"رايتس ووتش" بالعمل في مصر للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى وقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وللتفاصيل اضغط هنا