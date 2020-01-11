أخبار مصر | "الجيزة" غلق جزئي لشارع كورنيش لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" غلق جزئي لشارع كورنيش لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي لشارع كورنيش النيل من الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات.

وتابعت المحافظة: "تبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم الموافق 11/1/2020 وتنتهي فى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 12/1/2020 وذلك؛ لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كسر بماسورة خط مياه قطر ٦٠٠ الرئيسي".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الإصلاح وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن لأهمية شارع كورنيش النيل كمحور مروري.

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال، مؤكدا أن الغلق لن يتسبب في تعطيل الحركة المرورية.