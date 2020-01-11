أخبار مصر | التعليم: أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الوزير طارق شوفي، على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين "بدل المعلم - بدل الاعتماد".

كما وافق الوزير على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.