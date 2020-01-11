أخبار مصر | الشروط والأوراق.. إطلاق وحدات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشروط والأوراق.. إطلاق وحدات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية.

جاء ذلك؛ لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات، وفقا للشروط التالية:

1.أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

2.أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية الغير مستقرة أو الأمراض العقلية.

3.انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة.

المستندات المطلوبة:

1.طلب التحاق.

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2.صورة شهادة الميلاد.

3.استمارة مقابلة أولى.

4.عدد 3 صور شخصية للطفل.

5.بحث اجتماعي.

6.تقرير طبي.

7.تقرير نفسي.

8.استمارة السلوك الشخصي والعادات.