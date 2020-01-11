أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بفرع كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بفرع كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه البحري بطنطا، اليوم السبت، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مطاوع، عميد الكلية.

تفقد الأمير لجان الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية؛ للاطمئنان على انضباط وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير جميع سبل الراحة للطالبات خلال تأديتهن للامتحان.

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واطمأن نائب رئيس الجامعة من توفير الهدوء داخل اللجان وتواجد المشرفين وأساتذة المادة بين لجان الطالبات للإجابة على أي استفسار بشأن أسئلة الامتحان، مشيدًا بمستوى الانضباط الذي لمسه خلال مروره باللجان.

وتوجه نائب رئيس الجامعة - خلال تفقده اللجان- بالحديث المباشر مع طالبات الكلية لمعرفة آرائهن حول مراعاة الأسئلة للمنهج والوقت المخصص للامتحان، وحثهن في نصيحة أبوية بالاجتهاد والالتزام بالضوابط التي تضعها الجامعة لتحصيل أعلى الدرجات.

وأكد الأمير لبناته حرص الجامعة على مصلحة جميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى سعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.