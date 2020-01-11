أخبار مصر | بعد انتهاء الامتحان.. توضيح مهم من التعليم عن اختبار العربي

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أدى 607 آلاف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان اللغة العربية (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، تضمن 35 سؤالًا بينها 27 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، و8 أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.