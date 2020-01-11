شكرا لقرائتكم خبر عن شباب القيادة الأفريقية يزور الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، إلى الإسكندرية، السبت، شارك فيها 94 شابا وفتاة يمثلون 37 دولة أفريقية.

بدأت الزيارة بجولة في متحف المجوهرات الملكية بمنطقة زيزينيا، استقبلهم خلالها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومن المقرر أن تشمل الجولة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى.

وشهد الوفد الأفريقى لقاء تعريفيا عن متحف المجوهرات ومقتنياته التي تنتمى إلى محمد على باشا وتاريخ العائلة الملكية في مصر قبل إعلان الجمهورية في منتصف القرن العشرين.

وأعربت «ربيكا»، من جنوب السودان، عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، قائلة: «أعجبت بالأوضاع الاقتصادية والحضارة المصرية العريقة وقناة السويس.«

ووصفت «ربيكا»، لـ«المصرى اليوم»، أهل مصر بالطيبين، مشيدة بجمال ورونق مدينة الإسكندرية، قائلة: «لا يوجد لها مثيل في بلادنا».

Advertisements

وحول أزمة سد النهضة، أوضحت: «أتمنى ألا يتعرض أي بلد أفريقى للخطر لأننا كلنا إخوة ومصيرنا واحد، وأتمنى أن تصل مصر وإثيوبيا لصيغة توافقية حول نقاط الخلاف في هذا الأمر».

وقالت راوية شميتى، من تونس، إنها شاركت في البرنامج الرئاسى عن طريق التقديم من خلال الإنترنت، معربة عن سعادتها بقبولها وحضورها إلى مصر.

وأضافت أن البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب أتاح لها الفرصة لتلقى خبرات كبيرة على أيدى نخبة من الخبراء المتخصصين رفيعى المستوى. وحول انطباعها عن مصر، قالت: «لم أكن أحلم بمثل هذه الزيارة فقد رأيت في مصر أشياء تدعو للانبهار ومشروعات ضخمة مثل قناة السويس، وأتمنى العودة إلى مصر مرات عدة».

ورحب «الشريف» بشباب الدفعة الثالثة على أرض الإسكندرية، مشيدا بالدور القوى للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل الذين سيتولون المسؤولية خلال الفترة المقبلة ولا بد من تأهيلهم على أعلى مستوى.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر ولديها العديد من المزارات السياحية والأثرية، متمنيا لهم إقامة جيدة بالمحافظة وتكرار تلك الزيارة في المرات المقبلة.

يشار إلى أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، كان أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019، وتم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضى.