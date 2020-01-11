شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 59 طالبًا لحصدهم المراكز الأولى في مسابقات «يو سي ماس» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكرم أكاديمية «يو سي ماس» 59 طالبا من محافظة القاهرة حصدوا مراكزا عالمية في مسابقات الرياضيات وعمليات الحساب الذهني التي أقيمت في مصر وكمبوديا ودبي.

وأقيمت في مصر «المسابقة الوطنية»، فيما أقيمت في كمبوديا «مسابقة يو سي ماس مصر»، وأقيمت في دبي «مسابقة كن كن KENKEN».

وشارك في مسابقة كمبوديا 49 طالبا حصل منهم 7 طلاب على مركز الشامبيون، فيما حصل 12 طالب على المركز الأول.

وشارك في مسابقة «كن كن» العديد من الطلاب المصريين حصل فيها 10 طلاب على المراكز الأولى.

وسيتم تكريم «مازن أحمد علي»- 10 سنوات، طالب في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة منارة الإيمان، لحصوله على مركز الشامبيون في مسابقة كمبوديا وأيضا لحصوله على نفس المركز في المسابقة الوطنية التي أقيمت في مصر.

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كما سيتم تكريم «مايكل جرجس فضل نادر»- 13 سنة، طالب في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة أحمد زويل، وذلك لحصوله على مركز الشامبيون في مسابقة كمبوديا وكذلك في المسابقة الوطنية.

وحصل الطالب باتريك رفيق سامي جاد الله- ٩ سنوات، طالب في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة القديس يوسف الخرنفش بالقاهرة- على المركز الشامبيون في مسابقة «كن كن Kenken» للحساب الذهني التي أقيمت على مستوى الجمهورية، كما حقق نفس المركز في نفس المسابقة التي أقيمت في دبي كأول طفل مصري يحصل على مركز الشامبيون، وحقق مركز «The top» في مسابقة «School round» على مستوى مدارس القاهرة، وحقق المركز الخامس على مستوى العالم في المسابقة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاع باتريك حل 6 ألغاز رياضيات خلال دقيقتين رغم أن الوقت المخصص لهم كان 30 دقيقة.

وتدرب جميع الأطفال السابق ذكرهم على عمليات الحساب الذهني والرياضيات من خلال برنامج أكاديمية يو سي ماس، والذي تقوم فيه المؤسسة بتدريب الأطفال من سن 4 سنوات إلى 12 سنة بهدف تنمية التعلم وتعزيز القدرات العقلية للطفل في الرياضيات والحساب الذهني باستخدام طرق علمية حديثة.

ويضم البرنامج تدريب الأطفال على ضغوط الامتحانات والثقة بالنفس وقوة التركيز وسرعة الاستيعاب، كما يساعد البرنامج على تدريب الأطفال على سرعة الإدراك من خلال استخدام أداة «العداد» التي كانت تستخدم قديما في الأعمال الحسابية، وعند انتهاء الطفل من التدريب، يصبح قادرا على الإبداع والابتكار بشكل يميزه عن بقية الأطفال في فئته العمرية.

بطولة KENKEN الدولية، هي إحدى مسابقات «يوسي ماس العالمية»، وهي عبارة عن تحدى في ألغاز الرياضيات يابانية الأصل ومقرها الدولي في نيويورك ومعتمدة من قبل المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعترف بها دوليا كأقوى أداة لبناء مهارات التفكير للأطفال.