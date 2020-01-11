شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة السلطان قابوس.. «التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عمان نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة جراء رحيل السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، السبت.

وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ«مسقط» و«صلالة» في سلطنة عمان في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.