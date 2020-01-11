شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق رئيسًا لشركة «سيتي إيدج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة شركة «سيتى إيدج» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، رئيسا للمجلس.

واعتمد المجلس زيادة رأس مال الشركة لترتفع حصة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية إلى 75%، وبنك التعمير والإسكان وإحدى الشركات التابعة إلى 25%.

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وذكر بيان أنه تم قبول استقالة حسن غانم من رئاسة مجلس الإدارة وترشيح أشرف سلمان لخلافته، والدكتور أحمد الوشاحي ولبنى هلال ومحسن عادل ورجاء فؤاد والمهندس عبدالمطلب عمارة كممثلي هيئة المجتمعات العمرانية بمجلس الإدارة، على أن يكون حسن غانم ممثلًا لبنك الإسكان والتعمير.

وجرت الموافقة على تشكيل لجان المجلس الخاصة بالحوكمة وهي لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، كما أقر المجلس تعيين الدكتور محمد مكاوي كمدير تنفيذى بالشركة ليزاول مهام منصبه بجانب المهندس أمجد حسنين، المدير التنفيذي.

«سيتي إيدج» للتطوير العقاري من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصرية، تأسست عام 2017 كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان.

تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية والمتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بالإضافة لمحفظة متنوعة من الأراضي لصالح عملاء الطرف الثالث تتضمن ممتلكات عقارية غير مباشرة تحت إدارتها المباشرة، وهي محفظة ضخمة تتضمن باقة واسعة من الاستثمارات في كافة فئات الأصول العقارية.