شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب عين شمس: مركز أبحاث MASRI أجرى ألاف المسوح على المرضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن مركز أبحاث طب عين شمس MASRI، يسعى لأن يكون مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي 6 أقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، ابحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وابحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.
وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال حفل افتتاح المركز ، فكرة البحث العلمى الطبى ، كلية طب عين شمس بقالها 70 سنة شغالة على البحث العلمى ، البحث العلمى كان محتاج نظرة أخرى فى ظل المتغيرات العالمية .
وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن البحث العلمى يمثل قاطرة الجامعات المصرية وقاطرة التنمية للمجتمع المصرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المركز سيخدم كافة المجالات الطبية وكليات الصيدلةةوطب الأسنان والتمريض.
ويرتبط المركز ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد.
جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.
ويشكل مجلس إدارة المركز من عدة علماء مصريين واجانب منهم: البروفيسور احمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.
ويشهد حفل الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعدد من روساء الجامعات ، وعمداء الكليات ، ووفود عدد من الجامعات الأجنبية الشريكة.
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