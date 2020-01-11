شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمطار خفيفة على طريق صلاح سالم وسط سيولة بأنفاق العروبة والثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفقا العروبة والثورة وطريق صلاح سالم بالقاهرة، سيولة مرورية، التزامن مع سقوط الأمطار الخفيفة على الطريق، كما شهد ميدان العباسية، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة المرور، في جميع الاتجاهات المؤدية إلى الميدان من جميع الشوارع والمداخل له.

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري العباسية، وحتى نزلة الكوبري، المؤدية إلى طريق صلاح سالم، وطلعة كوبري أكتوبر، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية فى حركة السيارات، و نفس الأمر أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

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وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.