شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستعرض الرؤية الاستراتيجية لوزارة الصناعة ويوجه بالنهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

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ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزيرة نيفين جامع عرضت خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجارى التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الجهود المبذولة ومحاور التحرك لمواجهة المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، وكذا تذليل العقبات أمام المشروعات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.