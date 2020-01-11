شكرا لقرائتكم خبر عن بنظام التقييم الجديد.. طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية ورقيًا، السبت، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

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تضمن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 35 سؤالاً بينها 27 سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، و8 أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح «Open book».

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية ورقيًا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى الاثنين 13 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.