شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بحي غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم، السبت، لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر الحضاري.

من جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن إزالة 32 لوحة إعلانات ولافتات مخالفة بشوارع الأمان والقفال ودوران الصينية

وأضاف رئيس حي غرب أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتشويههم المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإعلانات المخالفة.

حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة بحي غرب الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة بحي غرب الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة بحي غرب الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة بحي غرب الإسكندرية