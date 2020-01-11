- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الانتهاء من 75% من إنشاء صوامع الغلال بالحسينية بـ250 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 75% من أعمال إنشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز الحسينية والمقامة بتكلفة 250 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير كافة التسهيلات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصاً من الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.
أوضح محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من إنشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولون العرب، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة .
وأكد المحافظ تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لاستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
من جانبه، أوضح على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الانتهاء من الإنفاق الفرعية بالكامل وعددهم 6 أنفاق والرئيسية وعددهم 2 نفق كما تم الانتهاء من صب اللبشة رقم 16وجار التجهيز لصب اللبشة رقم 17 وعمل خرسانة عادية للبشة رقم 18 وتم الوصول إلى كامل الارتفاع إلى 8 صوامع، كما أنه تم الانتهاء من عمل البرج المعدنى والانتهاء من 2 خلية من خلايا التسليم من اصل 3 وجار العمل بالأسوار والمبانى الإدارية الملحقة لتصل نسبة تنفيذ أعمال الإنشاءات 75%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشرقية: الانتهاء من 75% من إنشاء صوامع الغلال بالحسينية بـ250 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.