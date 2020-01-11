شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يتوجه لواشنطن للمشاركة في اجتماع «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجّه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي، وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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