شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليتي الهندسة بنين وبنات بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع البنين بمدينة نصر.

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شملت الجولة تفقد كليتي الهندسة بنين والهندسة بنات بمدينة نصر، بحضور كل من الدكتور أيمن مصيلحي، عميد هندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود علواني، عميد هندسة بنات، حيث اطمأن فضيلته على توفير جميع أدوات وسبل الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء الامتحانات في يسر، كما اطمأن المحرصاوى على توفير التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، داخل قاعات الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة بين الطلاب والطالبات للاجابة على أي استفسار يطرأ خلال الامتحانات.

وخلال الجولة فتح رئيس الجامعة حوارًا مع أبنائه الطلاب لمعرفة آرائهم حول مراعاة الأسئلة للمنهج والوقت المخصص للامتحان، وحثهم على الاجتهاد والالتزام بالضوابط التي تضعها الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى حرص الجامعة على مصلحة جميع أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، إضافة إلى سعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجهم، محذرًا إياهم من الانسياق وراء الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة الرجوع إلى إدارة الجامعة للتأكد من صحة الشائعات من عدمها والرجوع إليها في حالة وجود أي استفسارات.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليتي الهندسة بنين وبنات بمدينة نصر‎

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليتي الهندسة بنين وبنات بمدينة نصر‎