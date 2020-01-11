شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية الجاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد «راشد» على إزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ، والتي تسير بخطوات جيدة، حيث تم البدء في تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200م، الإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها، بدلاً من تسببها في أحداث إعاقة مروروية بالمنطقة.

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وأكد على تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية، حتى الطريق الدائرى، للارتقاء وإظهارها بشكل حضاري، بما يعود بالنفع للمواطن، فضلآ عن كونه محورا مروريا رئيسيا للمزارات السياحية.

ووجه خلال تفقده الأعمال بمراعاة إنشاء ممشى وسور حضاري ذات طابع جمالي، إضافة إلى تدعيم جانبي الترعة، لمنع إنزلاق السيارات، والتي تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية، نتيجة للسرعات الزائدة، وذلك حفاظًا على أرواح المارة وقائدي المركبات، مؤكدًا على الشركة المنفذة لأعمال التدبيش والتغطية بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الهندسية، مع مراعاة توفير أماكن لانتظار السيارات واستراحات للمواطنين، كممشى سياحي ومتنفس لهم، موكدًا بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الشركة أثناء التنفيذ، موجهًا حي الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم، والعمل على تذليل أي معوقات لنهو المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد، بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بطريق المريوطية.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقي بشارع ترسا في تقاطعه مع طريق المريوطية، لما لهم من أهمية مرورية، كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم، والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، حيث يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة أرض تحت الإنشاء لقيامه بإشغال الطريق بوضع تشوينات رمال بنهر الطريق بشارع ترسا، وعدم السماح بتكرار ذلك مجددًا، مؤكدًا على عدم السماح بانتشار سير مركبة التوتوك بالشارع والتصدى له بكل حزم، إضافة إلى متابعة أعمال طلاء العقارات والتأكيد على أن يتم التنفيذ، طبقًا للمعاير الفنية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية