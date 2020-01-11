شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خياط وابنته في حريق بشقة غرب الإسكندرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي خياط وابنته مصرعهما إثر حريق هائل اندلع بسكنهما، داخل منطقة بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية، فيما نجَت الأم من الحادث.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق السادس بعقار بشارع سعد الله أبوبكر بمنطقة الهانوفيل، ووجود مصابين.

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انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية. وتبين من الفحص حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح بالشقة المشار إليه ما أدى لنشوب حريق التهم محتوياتها، وأسفر الحريق عن وفاة مالك الشقة «محمد.ع»، 33 سنة، خياط، بمصنع بمدينة برج العرب، وابنته «أروى»، 5 سنوات، ونجاة زوجته، ربة منزل.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة. وتبين من التحقيقات التي اجراها المستشار خالد انور مدير نيابة الدخيلة ان الاسرة كانت تستعد لمغادرة الشقة نهائيا والانتقال إلى شقة أخرى جديدة، وقررت الزوجة أنها كانت تقوم بجمع الأثاث وأثناء قيامها بفك النجف حادث ماس كهربائي تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأضافت أنها كانت متواجدة بالشقة بمفردها واتصلت بالزوج للاستعانة به، والذي حضر بصحبة الطفلة لمساعدتها، وأثناء ذلك فوجئوا باشتعال النيران بلوحة المفاتيح وامتداد السنة اللهب إلى محتويات الصالة، وذلك أثناء وجودهما بإحدى الغرف.

وأضافت الزوجة أن زوجها طلب منها البقاء في الغرفة لحين قيامه بإخراج ابنتهما خارج الشقة والعودة لإنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من عبور الصالة، وتمكنت منهما النيران، فيما تمكن الجيران بإنقاذها من منور العقار.