شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية.. وأولياء الأمور: «هناك تفاوتًا بين الورقي والإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي من صعوبة امتحان اللغة العربية، وقالوا إن من «فتح الامتحان عبر منصة الامتحانات، تأخر لفترة تجاوزت ساعة ونصف، وذلك بجانب غلق الامتحان بشكل مفاجئ على التابلت».

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وبخصوص أسئلة الامتحان، أكد الطلاب أن الامتحان تضمن أسئلة القصة، رغم كونها غير مقررة، وأضافوا: «فوجئنا بصعوبة الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد وسؤال التعبير».

ودخلت عدد من الطالبات في حالة من البكاء بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية، وعبّر أولياء الأمور عن غضبهم من التفاوت الكبير بين أسئلة امتحان الورقي والإلكتروني وهو ما يلغي فكرة تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدين أن أسئلة الاختيار من متعدد «متشابهة جدًا ولم يتدرب عليها الطلاب داخل الفصل».

وأضاف أولياء الأمور أن الطلاب المتفوقين دخلوا في حالة بكاء شديد لشعورهم بالفشل في الإجابة عن أسئلة الامتحان.