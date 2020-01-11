شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يُشارك في غداء عمل نظمه مجلس السفراء الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، كضيف شرف في غداء العمل الذي نظمه مجلس السفراء الألبان، في إطار استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وألبانيا، وتبادل الرؤى حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، على ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وتقدير الجانب الألباني لأهمية وثقل الدور المصري في المنطقة.

واستعرض السفير محمد خليل خلال اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين مصر وألبانيا خلال عام 2019، وجهود السفارة المصرية في دفع مسار التعاون الثنائي، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه منطقتيّ الشرق الأوسط وغرب البلقان، حيث تناول السفير المصري ثوابت المواقف المصرية ذات الصلة. هذا، وقام السفير خليل بتقديم التهنئة بمناسبة تولي ألبانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال العام 2020، متمنياً النجاح والتوفيق للشعب الألباني الصديق.