شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: اجتماع واشنطن للتوصل لاتفاق عادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجّه وزير الخارجية سامح شكرى إلى واشنطن للمشاركة فى الاجتماع الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكرى بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.