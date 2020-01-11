شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنسان بلا قلب.. أفريقى يعلق كلبين بالحبال ويعذبهم ضربا بـ"الخرزانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عذب مواطن يعود لأصول أفريقية كلبين، حيث أوسعهما ضربا بعدما قام بتعليقهما على الحبال، مما دفعهما يصرخان لينقذهما أحد من هذه الشخص المتهور،

ونشر الدكتور جاسم خلفان الكاتب الإماراتي عبر صفحته على توتير الفيديو، مصحوبا بسؤال "ما تعليقكم؟. وجاءت جميع التعليقات منتقدة بشدة لما يفعله هذا الشخص بالكلاب.

وكان مؤيدوي المنظمة الإسبانية للدفاع عن حقوق الحيوان، "أنيما ناتشراليس" وصلوا إلى فى شهر ديسمبر المنصرم للاحتجاج على استخدام الفراء في صناعة الأزياء.

وقام 100 مشارك بخلع ملابسهم، ورشّوا أنفسهم بمادة حمراء سائلة، كبديل للدم، وتراكموا فوق بعضهم البعض، لتقليد أجساد الحيوانات المهملة بمجرد إزالة جلدها أو فراءها، وفقا لموقع "يورو ويكلى نيوز".

وقالت كريستينا إيبانيز، منسقة AnimaNaturalis في برشلونة: "تحظر المزيد من الدول الحديثة مزارع الفراء، لكن بلدنا يتجنب حتى مناقشة القضية، لقد حان الوقت لربط التشريع الإسباني بتشريعات البلدان الأوروبية الأخرى"، وأضافت "ارتداء الجلود ليس فقط غير فعال وغير عتيق الطراز، ولكنه قاسي بشدة على الحيوانات".

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وتوقفت العديد من دور الأزياء الكبرى عن استخدام جلود الفراء والحيوان في مجموعاتها ، ومن عام 2020 ستنضم برادا إلى شركات أخرى مثل فيرساتشي وشانيل وأرماني وكالفن كلاين وكذلك المصمم الإسباني أدولفو دومينجيز في بيئة خالية من الفراء.