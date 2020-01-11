شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤجل امتحانات مدارس المسار المصرى بعمان حدادا على السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تأجيل امتحانات مدارس المسار المصرى فى سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التى تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذى وافته المنية اليوم.

وتقام امتحانات مدارس المسار المصرى بـ"مسقط" و"صلالة" فى سلطنة عُمان، فى الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020، وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بخالص التعازى فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان".

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذى وافته المنية اليوم، وفقا لما أعلنه السفير بسام راضى.

وكانت وسائل إعلام عمانية، قد أعلنت قبل قليل وفاة السلطان قابوس بن سعيد، قبل أن يعلن البلاط السلطانى الخبر رسميا.

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وحكم السلطان قابوس قبل 50 عامًا، تولى السلطان قابوس بن سعيد، حُكم سلطنة عُمان، تلك الدولة التى تقع فى غرب آسيا وتُشكل المرتبة الثالثة من حيث المساحة فى شبه الجزيرة فيما يُعد سلطانها، قابوس، من أكثر الحُكام العرب الذين أطالوا فى حُكم بلادهم.

ومؤخرًا، تداولت الأنباء شائعات عن تدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس، فى حين نفت وكالة الأنباء العمانية الرسميّة ذلك، ولم توضح تفاصيل رغم مرض السلطان قابوس الأخير ورحلة علاجه العام الماضى إلى ألمانيا، والتى جعلت الأصوات ترتفع مطالبة بتعيين رئيس للوزراء يمنح صلاحيات إدارة شؤون البلاد ويكون مسؤولا عنها بصورة علنية معروفة.

ونعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، للأمة الإسلامية والعربية وللشعب العمانى الشقيق وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، قائلة: "أحدث نهضة شاملة ببلاده وصار رمزا لوحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق فيها العزة".

وقالت الكنيسة فى بيان اليوم: "نقدم خالص عزاءنا للشعب العمانى الشقيق والعائلة المالكة مصلين أن يعطيهم الله العون فى إكمال المسيرة".