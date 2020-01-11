شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: ماكرون بدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولى بحادث الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن رئيس فرنسا ماكرون قد بدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي فى حادث سقوط الطائرة الاوكرانية المنكوبة داخل إيران، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى قال إنه يتوقع تحقيقا كاملا من إيران فى حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قائلا: "نتوقع اعترافا إيرانيا كاملا بالذنب وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة"، مطالبا بتعويضات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة البوينج الأوكرانية وتقديم اعتذارات رسمية من إيران عبر القنوات الدبلوماسية.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، أصدرت بيانا، فى وقت سابق اليوم، أكدت فيه محاسبة الأطراف المسئولة عن سقوط الطائرة الأوكرانية.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قالت هيئة الأركان الإيرانية، فى بيان عسكرى، إن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى إيران الأسبوع الماضى حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة، منوها بأن الجيش كان فى أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

Advertisements

وتابع البيان: فى مثل هذه الحالة، وفى ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشرى وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة، نقدم اعتذاراتنا لما حصل، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه ستتم محاسبة الأطراف المسئولة عن ذلك.

فيما أعلن الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، أن طهران ستواصل التحقيق فى الخطأ الذى لا يغتفر، الذى أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الماضى، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، فى كارثة أودت بحياة 176 شخصا.