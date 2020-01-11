شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة عين شمس: الجينات والسرطانات على رأس أعمال مركز الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إن مركز أبحاث طب عين شمس MASRI، معني بثلاث مهام ، متمثلة في الأبحاث السريرية، والأبحاث الإكلينيكة والأبحاث الواصلة بين السريرية والاكلينيكية، وكذلك أبحاث الجينات والسرطانات، وكذلك تعليم وتدريب المهتمين بالبحث العلمى، فضلا عن أنه سيعمل على ربط الأبحاث العلمية بالجامعات سويا.

وأضاف صالح، فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية افتتاح المركز اليوم السبت ، أن المركز بدأ فى إجراء عددا من الأبحاث بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تفعيل أواصر الشراكة بين الجامعات المصرية والعربية.

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، إلى أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية، موضحا أن المبنى مكون من 3 أوار رئيسية الدور الأول مخصص للأبحاث الإكلينيكية وسيكون بمثابة أرشفة للأبحاث التى تجرى بكافة الأقسام ومستشفيات الجامعة وتلعب أيضا دور مهم فى إعطاء الموافقات حول أفضل الطرق لإجراء الأبحاث من الناحية التنظيمية، فضلا عن دورها فى المساعدة فى توفير التمويل الخاص للأبحاث.

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وكشف مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، عن أن المركز يضم وحدة مهتمة بفيروس سى ودورها عمل جزء من المسوح للمصريين فى فيروس سى حيث قامت بإجراء مسوح لألاف المرضى، موضحا أن الدور الثانى يضم الأجهزة التى يحتاجها الأبحاث الأساسية، وجزء منها أكاديمي تعليمى مرتبط بالبحث العلمى لتقديم خدمة تعليمية للباحثين.

ونظمت جامعة عين شمس، اليوم السبت ، حفل افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI، حيث شهد حفل الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعدد من روساء الجامعات ، وعمداء الكليات ، ووفود عدد من الجامعات الأجنبية الشريكة .

وقالت جامعة عين شمس، أن المركز يرتبط ارتباط وثيق بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد، وله عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.