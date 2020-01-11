شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان اللغة العربية (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى 35 سؤالًا بينها 27 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، و8 أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان مادة اللغة العربية(ورقيًا).

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأثنين الموافق 13 يناير 2020 فى الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، حيث يؤدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب /طالبات بالصف الثانى الثانوى فى مادة اللغة العربية.

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ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوى من 35 سؤالًا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى 2019/2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأدى 140 ألف طالب/طالبة من طلاب (المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون) امتحان اللغة العربية بصورة ورقية فى الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلبة وطالبات 300 مدرسة (خاص) لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا.

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادة اللغة العربية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيََا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.