شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة "لاكى تورز": مصر ترحب بالسائح العراقى ونستقبل 250 ألف سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد رضا داود رئيس مجلس ادارة شركة "لاكى تورز " الوكيل العام لشركة "فلاى بغداد"، إن مصر ترحب دائما بالسائح العراقى، وان الشركة تسعى دائما إلى جلب السياحة العراقية إلى مصر من خلال شركة مصر للطيران والخطوط العراقية، واضافنا رافق ثالث وهو فلاى بغداد لدعم حركة السياحة إلى مصر.

وأضاف اللواء محمد رضا، فى تصريحات صحفية خلال الاحتفال بوصول أول رحلة لشركة فلاى بغداد إلى مطار القاهرة الدولى، أن شركة فلاى بغداد تضع دائما اسعار تنافسية لخدمة السائح ودعم السياحة، وليس لنقل الركاب فقط، مؤكدًا أن هبوط الشركة بمطار القاهرة الدولى جاء بهدف جلب السياحة العراقية إلى مصر.

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وأكد رضا، أن هناك 5 شركات سياحية تتعاون لإنجاح الموسم العرقى والذى يستمر على مدار العام، حيث أن مصر مركز تنافسى عند السائح العراقى، وان جميع السلطات والاجهزة المعنية بمصر تدعم وصول السائح إلى مصر.

وأشار إلى أن السياحة العراقية الوافدة إلى مصر تصل إلي250 ألف سنويا، ونطمح فى وصولها إلى مليون سائح سنويًا، وان مصر تسعد بوجودهم وتحسن ضيافتهم، مؤكدا أن هناك 200 ألف عراقى مقيمون بمصر للدراسة والأعمال التجارية ولم يتم معاملتهم كلاجئين، وأصبحوا لديهم حقوق متساوية بالمصريين.