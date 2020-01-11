"​الأوقاف" تعلن أسماء الناجحين ​​فى اختبارات الأئمة والواعظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية التقدير 1. عبير أنور محمد خيري الرافعي القاهرة جيد جدا 2. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة جيد جدا 3. أحمد حامد حسن علي إسكندر القاهرة جيد جدا 4. مرفت عزت محمد عثمان القاهرة جيد جدا 5. جيهان ياسين يوسف محمود الجيزة جيد جدا 6. أيمن حسيني عطية سليم الشرقية جيد جدا 7. يمنى محمد أبو النصر مقدم القاهرة جيد جدا 8. عبد الرحيم رضوان محمد وزير قنا جيد جدا 9. نيفين حسن أنور أحمد مختار القاهرة جيد جدا 10. محمود ربيع حسام الدين الغربية جيد جدا 11. حنان متولي توفيق يوسف الإسكندرية جيد جدا 12. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط جيد 13. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج جيد 14. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية جيد 15. حاتم أحمد محمد إسماعيل سوهاج جيد 16. راوية عبد المنعم محمد خليل الجيزة جيد 17. محمد رمضان حسيني محمد الإسماعيلية جيد 18. أحمد محمد أحمد القلعي الإسماعيلية جيد 19. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم المنيا جيد 20. أحمد محمد محمد معوض مزروع دمياط جيد 21. عبد الرحمن عبد الرحمن خميس القاهرة جيد 22. دينا محمد حسن الجدامي القاهرة جيد 23. أحمد محمد أحمد علوان القاهرة جيد 24. على عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية جيد 25. شعبان محمد حزين مطاوع بني سويف جيد 26. السيد محمد السيد عبد اللطيف الإسماعيلية جيد 27. هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف جيد 28. محمد إسماعيل محمد أحمد سماعيل الشرقية جيد 29. محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد بني سويف جيد 30. أسامة جاد الرب محمود على قنا جيد 31. نور علي محمود أحمد القاهرة جيد 32. محمد محمود محمود العدل السويس جيد 33. محمود عقبة طه محمود بني سويف جيد 34. محمود عبد الفتاح طلبة سليمان الإسكندرية جيد 35. محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية جيد 36. عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن أسيوط جيد 37. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان جيد 38. رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد بني سويف جيد 39. فرج على فر ج الأسود الغربية جيد 40. محمد شعبان السيد حواش نجم الإسكندرية جيد

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