13 يناير.. مرافعة الدفاع في قضية "حادث محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم السبت، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، لجلسة 13 يناير المقبل، لمرافعة الدفاع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه في 27 فبراير من العام الجاري بدائرة قسم الأزبكية، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.
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