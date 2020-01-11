تأجيل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى لـ 15 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط ادارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات. قالت الدعوى، إن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط. أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل انذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

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