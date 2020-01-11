ضبط المتهمين بسرقة سائق تاكسي في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ف القبض على المتهمين بسرقة سائق تاكسي بمنطقة الخليفة.

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، والنقيب كريم خضر، معاون المباحث، بميدان مصطفي فاضل الحلمية الجديدة دائرة القسم تناهي إلي سمعه صوت استغاثة احد الأشخاص من داخل احدي السيارات، باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط كلا من "س.م" عاطل، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا، و"ع.م" عاطل مسجل خطر سرقات عامة شقيق الأول حال استقلالهما السيارة رقم (ل ق هـ 319)، ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون تاكسي، وبحوزتهما المضبوطات التالية سلاح أبيض كتر، هاتف محمول ماركة نوكيا وبصحبتهما قائد السيارة المدعو "ا.م" سائق بسؤال الأخير، قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمنطقة عين الصيرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم قام الأول بإشهار السلاح الابيض المضبوط بحوزته واستوليا منه علي هاتفه المحمول كرهاً عنه.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.