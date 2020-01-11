ضبط المتهم بسرقة راهبة في الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على المتهم، بسرقة راهبة بإحدى المدرس بدائرة قسم شرطة الوايلي.

تبلغ للعميد إيهاب عزيز، مأمور قسم شرطة الظاهر، من المدعوة "ف.ع" راهبة بمدرسة القديس يوسف الكائنة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومقيمة الغردقة / البحر الأحمر وحالياً بمدرسة القديس يوسف الكائنة بشارع الطرابيشى دائرة القسم، بأنها عقب إجرائها بعض التحاليل الطبية بالمستشفى الإيطالي الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، عرض عليها قائد سيارة ملاكي لا تعلم بياناتها توصيلها إلى المدرسة محل سكنها وأثناء سيرهما أمام دير طور سيناء الكائن بميدان الظاهر دائرة القسم طلب منها قائد السيارة الاستعلام عن وجود ملجأ للأيتام داخل الدير المشار إليه، وعقب نزولها لاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبة يدها تحوى مبلغ مالي 7 ألاف جنيه, هاتفها المحمول, بعض الأوراق الخاصة بها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام (ر د ى 365) ماركة شيفروليه افيو زرقاء اللون، مقيدة باسم المدعو "م. ه" محاسب ومستأجرة للمدعو "ا.ا" سائق والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم 1692 لسنة 2008م مصر الجديدة "نصب" وان الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد عادل والنقيبان سعيد صلاح وخالد عبد الحليم، ضباط مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها بمسكنه والهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ مالي 4.200 جنيه من متحصلات الواقعة واقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من الأوراق الخاصة بالمجني عليها بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الاصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعقيد باسم صلاح، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.